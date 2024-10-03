حبس تشكيل عصابي بحوزتهم نصف كيلو هيروين في القليوبية
أمرت نيابة طوخ محافظة القليوبية، بحبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات "هيروين" بإحدى قرى طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيق.
تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالقليوبية
تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من مركز طوخ بوجود معلومات حول قيام تشكيل عصابي بالاتجار بالمخدرات بإحدى قرى طوخ.
تشكلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس المباحث، النقيب أحمد نصر معاون المباحث من ضبط المتهمين، وتم مداهمة المتهمين وسط الزراعات، حيث تم ضبط 4 متهمين شديدي الخطورة بحوزتهم نصف كيلو من الهيروين، بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات فرد روسي محلي الصنع وعدد من الطلقات الحية فرد خرطوش ومبلغ مالي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
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