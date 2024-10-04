الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة عن مكان دفن حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن دفن الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بشكل مؤقت في مكان سري.

ووصف مصدر في الحزب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" شرط عدم الكشف عن هويته، هذه المزاعم بأنها "مجرد شائعات".

وأوضح أن الأمين العام للحزب لم يُدفن بشكل مؤقت، لصعوبة تنظيم جنازة شعبية بسبب التهديدات الإسرائيلية.

كما أكد المصدر أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن موعد أو مكان دفن نصر الله.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت عن مصدر في حزب الله قوله، إن نصرالله قد تم دفنه مؤقتًا في مكان سري لتجنب استهداف إسرائيل لجنازته.

واستشهد حسن نصر الله الأسبوع الماضي في غارة جوية إسرائيلية على لبنان، حسب بيان للحزب.

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