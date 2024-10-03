طالبه بتجهيز وصيته قبل اغتياله، صديق حسن نصر الله المثير للجدل يكشف مكان قبره (فيديو)

كشف الأمين العام المجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، وهو صديق سابق لـ حسن نصر الله، عن مزيد من المعلومات بشأن الأخير، بعد أيام من إعلان حزب الله، مقتله بشكل رسمي.

علي الحسيني يكشف معلومات خطيرة عن حادث قتل نصر الله

وفي مقابلة على برنامج "ساعة حوار" في قناة العربية، قال الحسيني، إن قيادات حزب الله، تعمل على إيهام عناصر الحزب ومقاتليه بأن نصر الله "جريح ولم يُقتل، وذلك لرفع معنوياتهم".

أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني:

🔴نصرالله دفن كـ"وديعة" الأحد الماضي بمقبرة الرادوف بجوار علي سلمان



🔴5 شخصيات أدوا الصلاة على نصرالله.. وحزب الله ينوي تشييعه رسميا بعد انتهاء الحرب



🔴قيادات الحزب تريد إيهام الجميع بأن نصرالله جريح لرفع المعنويات#قناة_العربية pic.twitter.com/kXYOwpI2iE October 3, 2024

وأضاف الحسيني أن نصر الله دفن كـ"وديعة" الأحد الماضي بمقبرة الرادوف بجوار رجل الدين الشيعي علي سلمان، مؤكدا أن "5 شخصيات أدوا الصلاة على نصر الله.. وحزب الله ينوي تشييعه رسميا بعد انتهاء الحرب".

وقبل أيام، قال الحسيني إن إيران اتخذت قرارها بالتخلي عن حزب الله اللبناني، وقبضت ثمن رأس حسن نصر الله، وبقية قادة الحزب، وبعد ساعات من حديثه تم استهدافه ومقتله، إلى جانب من تبقى من قادة الحزب.

وبعث الحسيني خلاله لقاء على قناة العربية، برسالة إلى حسن نصر الله، وذلك قبل يوم واحد من واقعة اغتياله بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

وقال الحسيني خلال اللقاء حينها: “أقول لحسن نصر الله جهز وصيتك فمن اشتراك قد باعك، ولو تعلم ماذا طلبت إيران مقابل رأسك، ولو تعلم ماذا أبلغت إيران عنك لانقلبت المعادلة”.