الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

طالبه بتجهيز وصيته قبل اغتياله، صديق حسن نصر الله المثير للجدل يكشف مكان قبره (فيديو)

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

كشف الأمين العام المجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، وهو صديق سابق لـ حسن نصر الله، عن مزيد من المعلومات بشأن الأخير، بعد أيام من إعلان حزب الله، مقتله بشكل رسمي.

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وفي مقابلة على برنامج "ساعة حوار" في قناة العربية، قال الحسيني، إن قيادات  حزب الله، تعمل على إيهام عناصر الحزب ومقاتليه بأن نصر الله "جريح ولم يُقتل، وذلك لرفع معنوياتهم".

وأضاف الحسيني أن  نصر الله دفن كـ"وديعة" الأحد الماضي بمقبرة الرادوف بجوار رجل الدين الشيعي علي سلمان، مؤكدا أن "5 شخصيات أدوا الصلاة على نصر الله.. وحزب الله ينوي تشييعه رسميا بعد انتهاء الحرب".

وقبل أيام، قال الحسيني إن إيران اتخذت قرارها بالتخلي عن حزب الله اللبناني، وقبضت ثمن رأس حسن نصر الله، وبقية قادة الحزب، وبعد ساعات من حديثه تم استهدافه ومقتله، إلى جانب من تبقى من قادة الحزب.

وبعث الحسيني خلاله لقاء على قناة العربية، برسالة إلى حسن نصر الله، وذلك قبل يوم واحد من واقعة اغتياله بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

وقال الحسيني خلال اللقاء  حينها: “أقول لحسن نصر الله جهز وصيتك فمن اشتراك قد باعك، ولو تعلم ماذا طلبت إيران مقابل رأسك، ولو تعلم ماذا أبلغت إيران عنك لانقلبت المعادلة”.

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نصر الله المجلس الإسلامي العربي نصرالله إيران محمد علي الحسيني

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