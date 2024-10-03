حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

يشهد الوسط اللبناني والعربي، منذ مساء أمس الأربعاء، حالة من الجدل بين أنصار حزب الله ومريدي أمينه العام حسن نصر الله، على أمل ظهوره حيا أمام كاميرات الإعلام خلال الفترة المقبلة.

ليلى عبد اللطيف تتحدث عن ظهور شخصية تم اغتيالها

وانتشرت الشائعة عقب ظهور خبيرة الفلك والتنجيم ليلى عبد اللطيف، في أحد البرامج التلفزيونية وحديثها عن ظهور شخصية سياسية بارزة كان قد انتشر خبر اغتيالها، لكن هذه الشخصية ستظهر مجددا للعلن وعلى وسائل الإعلام.

نبوءة أو تنجيم ليلى عبد اللطيف، إن صح القول، دفع المشاهدين لها لربط التوقعات التي ذكرتها حول ظهور شخصية بارزة تعرضت للاغتيال إلى العلن، مع أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

حسن نصر الله يلحق بقائمة صدام والقذافي وعمر سليمان

وبطبيعة شعوب منطقة الشرق الأوسط العاطفية التي ترفض تصديق الموت، مثلما حدث مع الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، ومن بعده العقيد الليبي معمر القذافي، وأيضا رئيس المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان، وظلت تتردد الشائعات حول وجود هذه الشخصيات أحياء على وجه الأرض، وأخيرا دخل حسن نصر الله، ضمن قائمة التمنيات بظهوره حيا مجددا.

توقعات ليلى عبد اللطيف ساهم في تصديقها اختفاء جثمان حسن نصر الله

وساهم في تصديق توقعات ليلى عبد اللطيف، اختفاء جثمان نصر الله، وعدم إقامة مراسم تشييع له، ونفي ما تردد حول تشييع جثمانه يوم غد الجمعة، فيما ذكرت مصادر منذ أيام أن نجله رفض طلبا إيرانيا لدفنه في العراق.

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اللافت في الأمر، هو تعلق مريدي حسن نصر الله، بتوقعات ليلى عبد اللطيف، بالرغم من تأكيدات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مقتله في الغارة التي استهدفت اجتماعا لقادة حزب الله بالضاحية الجنوبية في مبنى بحارة حريك.

حقيقة نقل جثمان حسن نصر الله إلى العراق بوساطة فرنسية

وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه يرصد مراسم نقل جثمان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى العراق بوساطة فرنسية وتشييعه بمحافظة النجف الأشرف.

وتبين لاحقا عدم دقة المعلومات حول مقطع الفيديو، بعدما تبين أنها مجرد مراسم تشييع رمزية لجثمان حسن نصر الله، تمت من نهاية سبتمبر الماضي، داخل مرقد الإمام على فى النجف بالعراق.