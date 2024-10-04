صبري عبدالمنعم: مسلسل برغم القانون فاق التوقعات

أكد الفنان صبري عبدالمنعم أنه أنتهى من تصوير كافة مشاهده في مسلسل برغم القانون الذي يشارك فيه بجانب إيمان العاصي ومحمد القس.



وقال في تصريحات لـ “فيتو” إن ردود الأفعال حول العمل، فاقت كل التوقعات، لأن العمل قريب من الشارع المصري وكل ما فيه.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون".



ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

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