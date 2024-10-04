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خارج الحدود

المرشد الإيراني: المقاومة الفلسطينية أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما للوراء

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن البقاء أصبح هاجس الكيان الصهيوني ما يعني أن المقاومة الفلسطينية أرجعته 70 سنة للوراء.

إعادة الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء

وأضاف المرشد الإيراني: "المقاومة في غزة أذهلت العالم وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء.. الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين".

وتابع المرشد الإيراني: "دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والسلام لكن التدخل الأجنبي هو المشكلة.. والعامل الأساسي للحروب وانعدام الأمن في المنطقة هو الكيان الصهيوني الغاصب".

واستكمل خامنئي: "الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله.. العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير.. كل ضربة تنزل بالكيان الغاصب هي خدمة للمنطقة ولكل الإنسانية".

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