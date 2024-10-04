تابعت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 7 عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون بمستشفى الفشن المركزي، والتي تأتي هذه العمليات ضمن مبادرة "الفريق الواحد" التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة، بهدف القضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى الفشن ببني سويف

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أن تستهدف المبادرة، التي تُنفذ بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تسريع إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين يعانون من تأخيرات في مستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي.

وأضافت الدكتورة سماح جاد، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتقليص فترة الانتظار لإجراء العمليات الحيوية، وتنوّعت العمليات التي تم تنفيذها بين جراحات إزالة المياه البيضاء "الكتاركت" واستئصال الأكياس الدهنية البسيطة، وعلاج حالات الحبوب العينية، خيث أشرف على إجراء هذه العمليات الدكتور مصطفى جنيدي، استشاري جراحة العيون، بمساعدة الدكتورة رباب السنوري، أخصائية العيون.

أعربت وكيل صحة بني سويف، عن تقديرها لجهود الفريق الطبي وجميع العاملين المشاركين في تنفيذ هذه العمليات، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكدت استمرار العمل على القضاء الكامل على قوائم الانتظار في مختلف المستشفيات التابعة للمحافظة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في بني سويف، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.