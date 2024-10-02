محافظ بني سويف يوجه باستكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص قبل 2020

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية متابعة المشروعات العمرانية في المحافظة والتأكد من استكمال أعمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية.

وأوضح محافظ بني سويف، أن استكمال أعمال البناء المتوقفة سيسهم في تحسين الشكل الحضاري للمحافظة وضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية التي تضمن سلامة المواطنين والمباني، موجهًا معاونيه بمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020،

استكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص ببني سويف

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، وذلك لمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ولم يتم استكمال أعمال البناء فيها حتى الآن، لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

جانب من الاجتماع

وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على أهمية إجراء مراجعة فنية وهندسية دقيقة للعقارات المتوقفة، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توفر متطلبات الجراجات، الالتزام بالارتفاعات المسموح بها، والمسافات المقررة بين المباني (الردود)، بالإضافة إلى مطابقة المباني مع خطوط التنظيم المحددة.

التعامل بحزم مع مخالفات الاشتراطات البنائية ببني سويف

وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأوضاع العمرانية في المحافظة، وضمان تنفيذ العقارات وفق المعايير الهندسية التي تضمن سلامة البناء، مؤكدًا أن أي مخالفة للاشتراطات سيتم التعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على النظام العام والسلامة في المحافظة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين: علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.