الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص قبل 2020

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية متابعة المشروعات العمرانية في المحافظة والتأكد من استكمال أعمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية. 

 

وأوضح محافظ بني سويف، أن استكمال أعمال البناء المتوقفة سيسهم في تحسين الشكل الحضاري للمحافظة وضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية التي تضمن سلامة المواطنين والمباني، موجهًا معاونيه بمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020،

 

استكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص ببني سويف

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، وذلك لمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ولم يتم استكمال أعمال البناء فيها حتى الآن، لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

 

جانب من الاجتماع

 

وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على أهمية إجراء مراجعة فنية وهندسية دقيقة للعقارات المتوقفة، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توفر متطلبات الجراجات، الالتزام بالارتفاعات المسموح بها، والمسافات المقررة بين المباني (الردود)، بالإضافة إلى مطابقة المباني مع خطوط التنظيم المحددة.

 

التعامل بحزم مع مخالفات الاشتراطات البنائية ببني سويف

وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأوضاع العمرانية في المحافظة، وضمان تنفيذ العقارات وفق المعايير الهندسية التي تضمن سلامة البناء، مؤكدًا أن أي مخالفة للاشتراطات سيتم التعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على النظام العام والسلامة في المحافظة.

 

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين: علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.

 

توقيع بروتوكول لتدريب طلاب التعليم الفني بمشروعات الدواجن في بني سويف

مصرع شخص دهسه قطار بالقرب من مزلقان الفوريقة ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

مصرع شخص دهسه قطار بالقرب من مزلقان الفوريقة ببني سويف

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بمعهد التمريض

توقيع بروتوكول لتدريب طلاب التعليم الفني بمشروعات الدواجن في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "بداية" بقرية إبشنا (صور)

صحة بني سويف تسحب 46 رغيف حواوشي من بائع متجول لم يلتزم بالاشتراطات الصحية

جامعة بني سويف تنظم ندوات توعوية وقوافل بيطرية وزيارات علمية

إحالة معلمة تسببت في تبول تلميذة على نفسها داخل الفصل ببني سويف للمحاكمة التأديبية

محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

زد يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

رسالة تحذير من خامنئى ومادة غامضة بيد الجاسوس، أسرار جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

ربنا مفضحنيش، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته بسبب الممنوعات (فيديو)

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية