أمام أعين المدرسين، ولي أمر طالب يقتحم مدرسة بالشيخ زايد ويعتدي على تلميذ
اقدم ولي أمر طالب بتحرير محضر بقسم الشيخ زايد ضد ولي أمر طالب بتهمة تعديه علي نجله أثناء تواجده بمدرسة ايز بالشيخ زايد يحمل رقم 4462 لسنة 2024 جنح ومرفق تقرير طبي بإصابة التلميذ المعتدى عليه.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة زايد بلاغا من سيد سعيد ولي أمر تلميذ قام ولي أمر تلميذ اخر بالتعدي عليه أمام زملائه ومعلمي المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وإحداث إصابته.
وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتحقيق في الواقعة.
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