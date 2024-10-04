أول صور للممرض الذي عثر على أشلاء جثته بشوارع الزاوية، وجلسة مساج والواتس يرشدان الأمن إلى المتهمين

حصلت فيتو على صورة للمرض “مينا. م”، مقيم في المرج والذي عثر على جثته لأشلاء بالزاوية الحمراء عقب قيام شخصين بقتله وتقطيع جسده لأشلاء والقائها في مناطق عدة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لتضليل الشرطة التي سرعان ما تمكنت من القبض عليهما ليعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأوضحا في اعترافاتهما أمام جهات التحقيق بمديرية أمن القاهرة أنهما قاما باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة بحجة قيامهما بعمل جلسة مساج مقابل مبلغ مالي بهدف ابتزاز أسرته وأكدا أنهما أثناء احتجازه قاومهما فقاما بقتله وبعد ذلك تقطيع جثمانه لأشلاء وإلقائها بمناطق متفرقة بشوارع الزاوية الحمراء.

الممرض المجني عليه

وكشف المتهمان في اعترافاتهما أنهما طلبا ذلك من المجني عليه من خلال رسائل تمت بينهما وبين المجني عليه عبر الواتس آب الذي كان الخيط الذي أوقعهما في قبضة المباحث.

المجني عليه، فيتو

البداية ورد بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء آدمية بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين عثورهم على أشلاء المجني عليه وعلى الفور تم عمل التحريات وتبين أنه ممرض يدعي مينا،م ومبلغ محضر بتغيبه بقسم شرطة المرج وبتكثيف المعلومات تم التواصل للمتهمين اللذين اعترفا بارتكابهما الواقعة وجارٍ إحالتهما للنيابة العامة.