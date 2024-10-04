الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

القبض على سائق سيارة ملاكي متهم بدهس شابين بروكسي

حادث تصادم بروكسي،
حادث تصادم بروكسي، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي متهم بدهس شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية بالقرب من كوبري روكسي أمام حديقة ابن سندر بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ من النجدة بالحادث وتبين وفاة شاب وإصابة آخر أثناء استقلالهما دراجة نارية واصطدم سيارة ملاكي بهما.

وتم نقلهما إلى المستشفى العام بينما تم التحفظ على السيارة المتسبب في الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته إلى النيابة العامة.

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