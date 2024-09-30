القبض علي موظف ببنك شهير في الدقي ما السبب؟

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي موظف في بنك شهير متهم لاستيلائه علي صور عميلة علي هاتفه أثناء طلب العميلة منه تنزيل تطبيق "إنستا باى" علي هاتفها، ما دعاها إلى تحرير محضر ضد المتهم بقسم شرطة الدقي.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم الدقي بشأن بلاغ من موظفة بالاستيلاء علي صور لها من هاتفها أثناء قيامه بتنزيل تطبيق انستاباي علي هاتفها أثناء تواجدها داخل البنك

و على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى البنك، وتم القبض علي المتهم وجاري إحالته للنيابة العامة.