زوجة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة: زوجي استولى على ميراثي من والدي

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، متهمة إياه بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها قام ببيع شقتها التي ورثتها عن والدها، باستخدام توكيل سابق منحته له للتصرف في قطعة أرض كانت قد ورثتها أيضًا، وذلك لمساعدته في شراء منزل جديد.

وكشفت الزوجة أن زوجها استغل الثقة التي منحته إياها، حيث كانت تعتقد أنه سيتصرف بحسن نية، لكن المفاجأة كانت عندما اكتشفت أنه قام ببيع الشقة دون علمها، رغم رفضها التام لذلك، معتبرةً أنها كانت ملاذًا آمنًا لها في حال حدوث خلافات بينهما.

وقالت الزوجة إن الشكوك حول خيانة زوجها بدأت تتزايد بعد أن اكتشفت أنه باع المنزل الذي اشتراه بميراث والدها لشقيقها.

وعندما انتقلت للعيش في شقتها بمسكن والدها، فوجئت بأسرة شقيقها داخل الشقة، ليخبرها شقيقها بأنه قام بشرائها من زوجها باستخدام التوكيل الذي منحته له.

وأوضحت الزوجة أنها حاولت محادثة زوجها بشأن تصرفاته، لكنه قام بنهرها وطردها من المنزل، مما دفعها لتقديم بلاغ ضد زوجها في قسم الشرطة بتهمة الضرب. وفي النهاية، قررت الزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر، مطالبةً بحقوقها الشرعية كاملةً.