الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى عمود إنارة في الجيزة

مصرع عامل في أوسيم،
مصرع عامل في أوسيم، فيتو

لقي عامل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء إصلاحه عمود إنارة في أحد شوارع قرية برطس التابعة لمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بوفاة “إسلام.ع” (50 سنة) عامل  أثناء صعوده على سلم خشبي لإصلاح عمود إنارة بالشارع، إلا أن توازنه اختل، وسقط جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة حيال الحادث.

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الادارة العامة لمباحث الجيزة الجيزة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فيتو

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