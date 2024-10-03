مصرع عامل سقط من أعلى عمود إنارة في الجيزة

لقي عامل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء إصلاحه عمود إنارة في أحد شوارع قرية برطس التابعة لمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بوفاة “إسلام.ع” (50 سنة) عامل أثناء صعوده على سلم خشبي لإصلاح عمود إنارة بالشارع، إلا أن توازنه اختل، وسقط جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة حيال الحادث.