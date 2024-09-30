حزب الله يكشف حقيقة اختيار خليفة حسن نصر الله
كشف حزب الله اللبناني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن اختيار مجلس شورى الحزب هاشم صفي الدين أمينا عاما، خلفا للراحل حسن نصر الله.
حقيقة اختيار أمين عام لحزب الله خلفا لحسن نصر الله
وأكد حزب الله اللبناني، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأنباء عن إجراءات تنظيمية بقيادة الحزب بعد استشهاد الأمين العام حسن نصر الله لا يبنى عليها ما لم يصدر بيان رسمي.
اغتيال حسن نصر الله
وبعد إعلان حزب الله اللبناني عن استشهاد زعيمه حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية، أمس الأول، في الضاحية الجنوبية للبنان، بدأت التكهنات عمن يخلف حسن نصر الله في زعامة حزب الله.
وظهرت بعض الترجيحات لأسماء مرشحة لخلافة نصر الله، من بينها هاشم صفي الدين، الذي تصدر اسمه تريند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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