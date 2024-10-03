تجديد العهد والبيعة، القسام تنتقم لاغتيال نصر الله بعملية تشبه طوفان الأقصى (فيديو)

نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "تجديد العهد والبيعة"، التي جاءت انتقاما لاغتيال الشهيد حسن نصر الله.

القسام تنشر تفاصيل كمين تجديد العهد والبيعة في خان ويونس

وقالت القسام، فى سياق شرحها لكمين "تجديد العهد والبيعة" أن عناصرها نفذت الكمين المركب على بعد أقل من كيلومتر من الخط الفاصل مع إسرائيل في منطقة الفخاري شرقي خان يونس.

وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، اشتعال النيران بآليات إسرائيلية من أنواع مختلفة وسيطرة مقاتلي القسام على معدات عسكرية فى عملية تعيد للأذهان الصور التى ظهرت فى عملية طوفان الأقصى.

كمين تجديد العهد والبيعة تم تنفيذها على 3 مراحل

وقالت كتائب القسام، إن كمين تجديد العهد والبيعة، نفذ على 3 مراحل، وعرفت مرحلته الأولى استهداف آلية هندسية ودبابة “ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع “دي 9”.

المرحلة الثانية تضمن، استهداف دبابة “ميركافا” وناقلتي جند وجرافتين من نوع “دي 9” وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية، في حين استهدفت دبابة “ميركافا 4” وجرافتين عسكريتين من طراز “دي 9” بالمرحلة الثالثة.

وقال أحد عناصر القسام، إن الكمين جاء “ثأرا لدماء الشهداء ولكل من وقف مع غزة”، وخص بالذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر الماضي.