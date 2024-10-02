الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

عاطل يحاول قتل شقيقه في منشأة القناطر

متعاطي يحرق شقيقه
متعاطي يحرق شقيقه داخل شقته بالمناشي، فيتو

أقدم عاطل على الشروع في قتل شقيقه  حرقا بإشعال الحريق بشقته السكنية والمجني عليه بداخلها  بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر للانتقام منه لرفضه إعطاءه أموالا لشراء مخدر الآيس الذي  يتعاطاه المتهم، مما نتج عنه إصابته بحروق.

وتمكنت رجال مباحث مركز منشأة القناطر من ضبطته وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بحروق، في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المصاب وراء إشعال النار به، والتسبب في إصابته، بسبب رفض المجني عليه إعطاءه أموالا لتعاطيه المخدرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الحريق بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر المخدرات

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