الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

طائرات الاحتلال،
طائرات الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدتي الخيام وكفركلا جنوبي لبنان، وتعرض بلدة الخيام لـ4 غارات إسرائيلية.

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان 

واستمرت الغارات على مناطق أخرى، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدات عدة في قضاء صور بالجنوب، وبلدات في قضاء بعلبك بمنطقة البقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الصحة اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن.

10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر

وأوضح أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

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لبنان الطيران الحربي الاسرائيلي جنوب لبنان

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