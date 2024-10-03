يسرائيل هيوم: دفعة صاروخية واسعة النطاق من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الخميس، أنه تم إطلاق دفعة صاروخية واسعة النطاق من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها.
هجوم واسع النطاق من حزب الله على حيفا
وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وعشرات البلدات المحيطة بها.
وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني لبناني: إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة اللبنانية والقوات الإسرائيلية بمنطقة خلة المحافر في العديسة جنوبي لبنان.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 15 هدفا لحزب الله في بيروت
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت 15 هدفا تابعا لحزب الله في بيروت اليوم الخميس.
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