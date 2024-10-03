موعد بدء عملية الإجلاء، مصر توجه نداء عاجلا لمواطنيها في لبنان

أصدرت السفارة المصرية في لبنان، اليوم الخميس بيانا قالت فيه: إنه "في إطار جهود الحكومة المصرية للعمل على تسيير رحلات طيران لمساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن".

وعلى ضوء التطورات التي يشهدها لبنان، عقب تواصل السفارة المستمر مع المواطنين الراغبين في العودة لأرض الوطن وقاموا بتسجيل بياناتهم لدى السفارة، فقد تقرر تسيير رحلة لشركة مصر للطيران إلى القاهرة يوم السبت 5 أكتوبر 2024".

مصر توجه نداء عاجلا لمواطنيها في لبنان

ودعت السفارة المواطنيين المصريين الواردة أسماؤهم في الجدول المُرفق التواجد في مطار رفيق الحريري الدولي يوم السبت 5 أكتوبر 2024 الساعة 1 ظهرًا.



وشددت السفارة في بيانها على عدم توجه أي مواطن إلى المطار في الموعد المذكور ما لم يكن اسمه واردا بالجدول المُرفق، ولديه مقعد مؤكد على الطائرة، وستقوم السفارة بإبلاغ المواطنين المذكورين بالجدول هاتفيًا بوسيلة تأكيد المقعد.



وأوضحت السفارة أنه تم إعداد الجدول وفقًا لأسبقية تسجيل البيانات لدى السفارة ووجود جواز سفر ساري وإقامة صالحة في لبنان، علمًا بأن السفارة أعلنت عن استقبال المواطنين الراغبين في إصدار وثائق سفر مؤقتة تمهيدًا لعودتهم على الرحلات التالية والتي سيتم الإعلان عنها تباعًا.



وطالبت السفارة المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن والذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم لدى السفارة حتى الآن، بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وبطاقة الإقامة بلبنان وبيانات التواصل معهم عبر أي من قنوات الاتصال التالية:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ