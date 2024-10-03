إعلام إسرائيلي: حزب الله حاول اختطاف جثة جندي من الكوماندوز

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن قوة من وحدة إيغوز بلواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي أحبطت محاولة اختطاف جثة جندي.

حزب الله حاول اختطاف جثة جندي إسرائيلي

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها، إن معارك دارت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله من مسافة صفر وطاقم المسيرات بوحدة إيغوز هاجم آليات جاءت لتعزيز قوات الرضوان بالحزب.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمستعمرة نطوعة بصاروخ موجه.

عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله إنه فجر عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.