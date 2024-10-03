الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لبنان يقدم شكوى في مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على لبنان، فيتو

قدم لبنان، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بحق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خلفية الاعتداء على سيادتها عبر توغل إسرائيلي بري داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.

لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن 

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أن إسرائيل خرقت الخط الأزرق الفاصل على الحدود الجنوبية، وضربت بعرض الحائط جوهر القرار الدولي (1701) الصادر عام 2006، متهمة الاحتلال بحشد أرتال من دباباته ومصفحاته على طول الحدود الجنوبية، واستهدف المدنيين والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين.

وبحسب الشكوى اتهم لبنان جيش الاحتلال بقصف المدن والقرى اللبنانية عبر غارات جوية وصل عددها إلى 8500 غارة، ما أدى إلى سقوط 1928 شهيدًا و9200 جريح، من ضمنهم أطفال ونساء، وهو ما يؤكّد ارتكاب إسرائيل لجرائم ضد الإنسانية، في حين أدى القصف الإسرائيلي العشوائي إلى موجة نزوح غير مسبوقة لقرابة 1.2 مليون مدني.

وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن بإدانة اجتياح إسرائيل البري وعدوانها المتواصل على أرضه وشعبه، وكرر دعوته للمجلس لتطبيق القرار الأممي 1701 وسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، واحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليًا.

txt

أمير قطر يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب لبنان

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اللواء السادس بدأ القتال في جنوب لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان إسرائيل مجلس الامن جيش الاحتلال

مواد متعلقة

أمير قطر يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اللواء السادس بدأ القتال في جنوب لبنان

حرب لبنان، إسرائيل تشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

اللحمة فيها سم قاتل.. حكاية اللحوم الوقيع في مصر (فيديوجراف)

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

الشوط الأول، محمد عبد المنعم يشاهد تقدم لاتسيو على نيس 2-1 في الدوري الأوروبي

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مسيرة الحوثيين يافا أرعبت إسرائيل وأصابت أهدافا فى قلب تل أبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية