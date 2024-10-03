عضو مجلس إدارة الأهلي يهنئ اللاعبين ببرونزية كأس العالم: أكبر قلعة كرة يد

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني وجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز علي فريق برشلونة الإسباني وحصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.

وكتب محمد الدماطي عبر صفحته علي فيسبوك: “مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم بعد الفوز على أبطال أوروبا، مبروك اللاعبين والجهاز إدارة النشاط الرياضي”.

وأضاف: “إنجاز عالمي للنادي الأهلي، أكبر قلعة كرة يد في العالم والي يقول غير كدا مبيفهمش في العاب الصالات، إللى جاي خير إن شاء الله”.

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.