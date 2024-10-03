إبراهيم المصري لاعب الأهلي: الفوز بالبرونزية على حساب برشلونة إنجاز كبير‏

أعرب إبراهيم المصري، قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقام ‏في مصر، بعد الفوز على حساب برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن المشاركة في ‏تحقيق هذا الإنجاز الفريد تشعره بفخر كبير هو وكل زملائه اللاعبين‎.

وأوضح أن مواجهة برشلونة كانت صعبة للغاية والفوز عليه إنجاز كبير، خاصة بعدما فاز الفريق الإسباني في اللقاء الأول ‏الذي جمع الفريقين في مرحلة المجموعات، إلا أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا في لقاء اليوم بالنتيجة السابقة، ولم يكن لديهم سوى هدف ‏واحد ألا وهو التتويج بالميدالية البرونزية"‎.

وأشاد بلاعبي الأهلي الذين نجحوا في التعامل مع مجريات المباراة بشكل مميز للغاية، واستطاعوا السيطرة على زمام ‏الأمور حتى الدقائق الأخيرة، ولم يسمحوا لبرشلونة بالتقدم في النتيجة"‎.‎

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.