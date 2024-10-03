إبراهيم المصري لاعب الأهلي: الفوز بالبرونزية على حساب برشلونة إنجاز كبير
أعرب إبراهيم المصري، قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقام في مصر، بعد الفوز على حساب برشلونة الإسباني، مؤكدًا أن المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز الفريد تشعره بفخر كبير هو وكل زملائه اللاعبين.
وأوضح أن مواجهة برشلونة كانت صعبة للغاية والفوز عليه إنجاز كبير، خاصة بعدما فاز الفريق الإسباني في اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في مرحلة المجموعات، إلا أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا في لقاء اليوم بالنتيجة السابقة، ولم يكن لديهم سوى هدف واحد ألا وهو التتويج بالميدالية البرونزية".
وأشاد بلاعبي الأهلي الذين نجحوا في التعامل مع مجريات المباراة بشكل مميز للغاية، واستطاعوا السيطرة على زمام الأمور حتى الدقائق الأخيرة، ولم يسمحوا لبرشلونة بالتقدم في النتيجة".
الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية
وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).
بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.
الأهلي يخسر أمام ماجديبورج
وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.
وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.
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