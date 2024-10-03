مونديال اليد، كاستيلو: تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية جاء بعد مجهود كبير

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن التتويج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية على حساب ‏برشلونة الإسباني جاء بعد مجهود كبير وعمل شاق قام به لاعبو الفريق منذ بداية البطولة وحتى لقاء اليوم.

وقال كاستيلو إن مواجهة برشلونة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه أحد أفضل أندية العالم، والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 ‏بطولات، ويمتلك لاعبوه خبرات كبيرة، إلا أن إصرار لاعبي الأهلي وعزمهم على الفوز بالميدالية البرونزية كان كلمة السر في ‏الفوز بالمباراة.

وتوجه كاستيلو برسالة خاصة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا اللاعب رقم 1 في البطولة وهم أصحاب هذا الإنجاز بسبب ‏مساندتهم المتواصلة للأهلي، ووقوفهم خلف الفريق بشكل رائع، حتى في أصعب اللحظات.‏

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.