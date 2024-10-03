الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قوى دولية تسعى لتدمير واشنطن، بلينكن يكشف كواليس الصراع العالمي

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

نشرت مجلة “فورين أفيرز”، مقالا لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بعنوان “ استراتيجية أمريكا للتجديد”،  تناول مستقبل العلاقات الدولية والصراع العالمي الكبير بين القوى العظمى.

مقال وزير الخارجية الأمريكي في مجلة “فورين أفيرز”

وذكر أنتوني بلينكن في مقاله: "أن هناك منافسة شرسة تدور الآن لتحديد ملامح عصر جديد في العلاقات الدولية، وهناك عدد قليل من البلدان -وخاصة روسيا بشراكة إيران وكوريا الشمالية فضلًا عن الصين- عازمة على تغيير المبادئ الأساسية للنظام الدولي".

 

وهاجم بلينكن في مقاله خصوم الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "رغم اختلاف أشكال الحكم والأيديولوجيات والمصالح والقدرات بين هذه البلدان، فإن جميعها تريد ترسيخ الحكم الاستبدادي في الداخل وفرض مجالات النفوذ في الخارج".

الصراع العالمي من أجل بسط النفوذ 

وأشار بلينكن إلى أن  القوى الدولية من غير حلفاء واشنطن "تسعى إلى تآكل أسس قوة الولايات المتحدة، تفوقها العسكري والتكنولوجي، وعملتها المهيمنة، وشبكتها التي لا مثيل لها من التحالفات والشراكات"، موضحا أن إدارة بايدن "واضحة في أنها لا تسعى إلى المواجهة"، لكن في الوقت نفسه "نحن في حاجة إلى التصرف بحزم لمنع هذه النتيجة".

وأكد بلينكن: "عندما تولى الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس منصبيهما، كانت هذه القوى تتحدى بالفعل المصالح الأمريكية بقوة. كانت هذه الدول تعتقد أن الولايات المتحدة كانت في حالة تدهور لا رجعة فيه في الداخل ومنقسمة عن أصدقائها في الخارج".

وتابع: "رأوا جمهورًا أمريكيًا فقد ثقته في الحكومة، وديمقراطية أمريكية مستقطبة ومشلولة، وسياسة خارجية أمريكية تقوض التحالفات والمؤسسات الدولية والمعايير التي بنتها واشنطن ودافعت عنها".

وشدد على أن إدارة بايدن اتخذت خيارًا أساسيًا، مفاده أنه في عالم أكثر تنافسية وقابلية للاشتعال، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسير بمفردها.

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