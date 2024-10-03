من امتلاك تويتر إلى الموت على المريخ، إيلون ماسك يتربع على عرش أثرياء أمريكا ويخشى عقاب هاريس

يعد إيلون ماسك واحدا من أشهر وأهم رجال الأعمال على مستوى العالم وأكثرهم إثارة للجدل على جميع المستويات، بداية من حياته الشخصية وتصريحاته وحتى مشاريعه وتصرفاته.

ومؤخرًا، كشفت تقديرات شركة الاستثمار العملاقة Fidelity، عن أن قيمة منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر» تقل بنحو 80 في المائة عما كانت عليه قبل عامين عندما اشتراها المياردير إيلون ماسك، وفقًا لتقرير لشبكة «سي إن إن». ما يشير إلى أن قرارات ماسك بشأن منصة التدوينات القصيرة الشهيرة أدت إلى هذا الانهيار الدراماتيكي.

وعلى الرغم من ذلك، تصدر “إيلون ماسك”، الذي شارك في تأسيس 7 شركات من بينها “تسلا” و”سبيس إكس”، قائمة “فوربس 400” لأثرياء الولايات المتحدة بصافي ثروة 244 مليار دولار.

ماسك أكد أنه لن يتحمل رؤية وسماع كامالا هاريس في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال: “يجب أن يفوز ترامب/ فانس. لا أستطيع تحمل 4 سنوات من رؤية وسماع كامالا/ والز. سيكون هذا عقابا قاسيا وغير عادي!”.

فما هي قصة هذا الملياردير الغامض ؟

طفولة صعبة.. ومعاناة من التنمر والمضايقات

- ولد إيلون ماسك فى 28 يونيو 1971 بجنوب إفريقيا بمدينة بريتوريا.

- عاش ماسك طفولة صعبة بعد طلاق والديه وبقائه معظم الوقت مع والده الذى عانى معه مع مشاكل عديدة.

- رغم تلك المشاكل التى واجهته لكنه طور اهتماماته بالقراءة، وتعلم الحاسب ذاتيا وهو فى سن الـ12 سنة حتى أنه باع لعبة إليكترونية صنعها على الحاسب بسعر 500 دولار.

- فى طفولته عانى من التعرض للتنمر والمضايقات، حتى أنه نُقِّل مرة إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب حتى فقد وعيه.

- قبل بلوغه الـ18 انتقل إلى كندا وحصل على الجنسية الكندية بمساعده والدته، ثم انتقل ماسك للدراسة في جامعة بنسيلفانيا، وحصل فيها على بكالوريوس في علوم الفيزياء من كلية الفن والعلوم، وبكالوريوس في علوم الاقتصاد.

- أثناء دراسته في جامعة بنسيلفانيا قام ماسك وزميل دراسته بتحويل 10 غرف نوم من غرف الجامعة إلى نادٍ ليلي غير رسمي.

حكاية أول بيزنس حقيقي والحصول على الجنسية الأمريكية

- في عام 1995 انتقل ماسك إلى كاليفورنيا ليبدأ في إعداد رسالة دكتوراه في الفيزياء بجامعة ستانفورد، ولكنه ترك الرسالة بعد يومين فقط ليتفرغ لاهتماماته وتنفيذ أفكاره لتطوير الإنترنت وتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لسفن الفضاء، وفي عام 2002 حصل على الجنسية الأمريكية.

- في نفس العام 1995، بدأ ماسك أول بينزنس حقيقى حيث أنشأ وأخوه كيمبال شركة زيب 2، لبرمجة مواقع الإنترنت.. وأراد أن يصبح المدير التنفيذي للشركة، لكن لم يوافق أحد من أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.. وفى 1999، اشترت كومباك شركة زيب 2 مقابل 307 ملايين دولار، وبلغ نصيب ماسك 22 مليون دولار لحصته في الشركة البالغة 7% ليشارك في تأسيس شركة إكس دوت كوم، وبعد عام واحد اندمجت مع كونفينيتي، وأصبحت فى 2001 باي بال الشهيرة، وفي 2002، قامت إيباي بشراء باي بال بـ 1.5 مليار دولار، وبلغ نصيب ماسك من بيع الشركة 165 مليون دولار.

واحات المريخ وحلم صواريخ الفضاء

- في 2001، أطلق ماسك مصطلح واحات المريخ؛ بهدف بناء صوب زراعية تجريبية لزراعة المحاصيل على سطح المريخ؛ في محاولة منه للبدء في تمهيد العيش على أسطح الكواكب الأخرى، وسافر ماسك إلى موسكو اكثر من مرة لشراء صواريخ باليستية عابرة للقارات لإرسال الحمولات المتوقعة إلى الفضاء، ليفكر بعدها في بناء شركة تستطيع بناء صواريخ بأسعار مناسبة. ويقرر ماسك تأسيس شركة سبيس إكس مع حلم بخلق رحلات فضائية وتوفير بيئة مناسبة يستطيع من خلالها الإنسان العيش في الفضاء.

- في عام 2006، حصلت سبيس إكس على توكيل من ناسا للانتهاء من تطوير واختبار صاروخ فالكون 9 من صنع سبيس إكس وسفينة الفضاء سبيس إكس دراجون لنقل حمولة إلى محطة الفضاء الدولية.

- وفى عام 2008، دفعت وكالة ناسا 1.6 مليار دولار لتمويل 12 رحلة على متن صاروخ فالكون 9 وسفينة الفضاء دراجون، وأصبح انتقال رائد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية أمرا في متناول اليد.

- في لقاء له عام 2011، صرح بأنه يأمل في إرسال البشر إلى المريخ في غضون 20 عامًا.. وأنه يريد إنشاء مستعمرة على سطح المريخ بحلول 2040، يبلغ عدد سكانها 80 ألف إنسان.

- صرح ماسك بأنه يريد أن يموت على سطح المريخ.



تطوير تسلا ومسيرة السيارات الكهربائية

- فى 2003 تم إنشاء تسلا، وقاد ماسك مسيرة تطوير الشركة في فبراير 2004، وبعد الأزمة المالية في عام 2008، تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع منصب المهندس المنتج، ومازال يحمل هذين المنصبين حتى الآن.

- في يناير 2018، مُنح ماسك جائزة بقيمة 2.6 مليار دولار من قبل الشركة، على شكل 20.3 مليون سهم لترتفع بذلك القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 650 مليار دولار، ولم تتخذ كل وسائل الإعلام والشركات موقفا إيجابيا نحو هذه المنحة.

نظام الهايبر لوب.. قصة المشروع الغامض

- في عام 2013، كشف ماسك النقاب عن مفهوم الهايبرلوب، وهو نظام نقل عالي السرعة يتضمن أنابيب ضغط منخفض يتم تركيب كبسولات بها وسادات للركوب عليها تعمل بمحرك حثي خطي وضاغط هواء. وفي 2017، أعلن إيلون ماسك أنه قد نجح في الحصول على موافقة الحكومة اللفظية لبناء هايبرلوب من مدينة نيويورك إلى العاصمة واشنطن، ويقف في كل من فيلادلفيا وبالتيمور لكن صرحت كل من: هيئة النقل بمدينة نيويورك، وهيئة النقل في جنوب شرق بنسلفانيا، وهيئة العبور بالعاصمة واشنطن، وإدارة المرور في ماريلاند، ووزارة الأمن القومي للولايات المتحدة، غير رؤساء بلديات نيويورك وفيلادليفا وبالتيمور وواشنطن أنهم لا يعلمون أي شيء عن هذا الاتفاق.

الانترنت الفضائى.. و12 ألف قمر صناعي

- كما أسس ستارلنك وهو مشروع يتكون من أكثر من 12000 قمر صناعي يهدف لتوفير الإنترنت لكل القارات تحت إشراف شركة سبيس إكس وتبلغ تكلفة 10 مليار دولار.

تويتر.. تغييرات دراماتيكية وانهيار أسهم الشركة

- فى أبريل 2022 قدم ماسك عرضا للاستحواذ على تويتر وتحويله لشركة خاصة، وقوبل العرض بالرفض في البداية، وفي 25 أبريل 2022 وافق مجلس إدارة تويتر علنًا وبالإجماع على عرض الاستحواذ مقابل 44 مليار دولار.

أعاد ماسك التأكيد على خططه المستقبلية لتويتر بعد القبول، بما في ذلك تغيير اسمه الى إكس وإدخال ميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر، والحد من روبوتات البريد العشوائي، ومصادقة جميع البشر.

ويسود القلق على مستقبل اكس بعد تهاوي أسهم الشركة بأكثر من 50٪، ثم تهاوت لتقل بنسبة 80% وفقا لتقرير صدر مؤخرا.

علاقته بترامب.. الشيء ونقيضه

- وصف ماسك ميوله السياسية بأنه نصف ديمقراطي، نصف جمهوري، لكنه في حوار له مع صحيفة واشنطن بوست صرح ماسك بأنه من المانحين المهمين للديمقراطيين، وقبل انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، انتقد ماسك ترامب قائلا: لديَّ شعور قوي بأن ترامب قد لا يكون هو الرجل المناسب لهذا المنصب.. لكنه في عام 2016، أصبح العضو الثاني في اللجنة الاستشارية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب واستقال في عام 2017، اعتراضا على قرار ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

حياة شخصية مثيرة للملياردير الغامض

- لدى ماسك 12 طفلا؛ خمسة منهم من زوجته الأولى، جوستين ويلسون، المؤلفة الكندية.. مستخدمين تقنية التلقيح الصناعي بعدها انفصل عن زوجته.

في 2008، بدأ ماسك في مواعدة الممثلة الإنجليزية تالولا رايلي. وفي عام 2010، تزوج الثنائي.. في يناير 2012، أعلن ماسك عن إنهائه العلاقة التي دامت 4 سنوات وتزوجا مرة أخرى وفي ديسمبر 2014، وقع ماسك على وثيقة الطلاق للمرة الثانية، ثم تم إنهاء إجراءات الطلاق في أواخر عام 2016.

- في 2016، بدأ ماسك في مواعدة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، ولكن لم تستمر هذه العلاقة طويلا، حيث انفصل الثنائي بعد عام واحد من ارتباطهما نتيجة اختلاف جدول مواعيدهما.

-في 2018، كشف ماسك والموسيقية الكندية غرايمس عن ارتباطهما، وأنجب منها 4 أطفال.

تحرش جنسي بمضيفة طيران عام 2016

- في مايو 2022، استشهد موقع بيزنس إنسايدر بصديق مجهول لمضيفة طيران متعاقدة مع شركة سبيس أكس، زاعمًا أن ماسك متورط في سوء سلوك جنسي في عام 2016.

وذكر المصدر أنه في نوفمبر 2018، أبرم ماسك وسبيس أكس والمضيفة السابقة اتفاقية إنهاء الخدمة تمنح المضيفة دفعة قدرها 250 ألف دولار مقابل وعد بعدم رفع دعوى قضائية بشأن المطالبات.

وقال ماسك: إذا كنت أميل إلى الانخراط في التحرش الجنسي، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي استمرت 30 عامًا.