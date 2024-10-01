الصين تعبر عن قلقها بعد إعلان إسرائيل بدء عملية برية في لبنان

أعربت الصين الثلاثاء، عن قلق شديد بعد إعلان اسرائيل إطلاق عملية برية محدودة في جنوب لبنان، في تصعيد للنزاع بعد أسبوع من غارات جوية أسفرت عن مقتل المئات.

الصين تعرب عن قلقها من إطلاق عملية برية

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، وقلقة جدا حيال التصعيد الإضافي للتوترات الإقليمية الناجم عن الأعمال العسكرية ذات الصلة.