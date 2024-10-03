بالأسماء، إصابة 8 أشخاص بتسمم بعد تناولهم وجبة في نبروه بالدقهلية
أصيب 8 أشخاص بتسمم عقب تناولهم وجبة سامة، وتم نقلهم من المستشفى لتلقي العلاج، في منطقة البر الشرقي التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
إصابة 8 أشخاص بتسمم في الدقهلية
حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 8 أشخاص بتسمم إثر تعرضهم لقيء مستمر.
أسماء المصابين بالتسمم في نبروه
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة في نبروه، وتبين إصابة كل من صباح محمد أحمد 65 عاما، السيد أبو درة 65 عاما، فتحي عبد الرحيم شحاته 60 عاما عبد الرازق محمد أحمد 47 عاما، جمالات عادل عبد الحميد 36 عاما وائل عبده سلامة 35 عاما ادم عبد الرازق محمد 12 عاما ومصطفى محمد أحمد 12 عاما وجميعهم مقيمون في نبروه.
حيث أصيبوا جميعا بقىء مستمر وتم نقلهم لمستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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