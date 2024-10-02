العثور على جثمان الضحية الرابعة في حريق منزل نبروه بالدقهلية

عثر رجال الحماية المدنية على جثمان محمد عاطف شكري الابن الأكبر للأسرة محروقا داحل المنزل ليكون الضحية لرابعة لأسرة ضحية احتراق المنزل في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكانت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية شهدت مصرع شخص وزوجته وابنته إثر نشوب حريق بالدور الرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه.

مصرع أسرة في حريق شقتهم بنبروه

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بنشوب حريق كبير بالدور الثالث والرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه ووقوع متوفين.

اسماء الضحايا في الحريق

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف كذلك الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين وفاة الأب والزوجة والابنة، وهم عاطف شكرى على 45 عاما وناهد محمد محمد إبراهيم 32 عاما وابنتهما إنجى عاطف شكرى 17 عاما، وتم العثور على جثمان نجلهما محمد 21 سنة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.