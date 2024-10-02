مركز السموم بطب بنها يستقبل 310 حالات تسمم خلال شهر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها،برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها علي مدار شهر سبتمبر الماضي والتي بلغت 310 تسمم.

حالات تسمم دوائي دون اشراف طبي بالقليوبية

بينها حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة وهي النسبة الاعلي من الحالات التي يستقبلها المركز.

أشارت الدكتور نيرمين عدلي المشرف علي مركز السموم بمستشفي بنها الجامعي أن باقي الحالات التي استقبلها للمركز علي مدار الشهر تنوعت مابين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائى ولدغات حشرات

أشارت أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال مايو الماضي، 310 حالة تسمم وفق التقرير المعلن اليوم حيث تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي:

- 136حالة تسمم دوائي

- 56 حالة تسمم كيماوى

- 6حالات مواد بترولية

- 17 حالة غازات سامة

- 56حالة تسمم بالمبيدات الحشرية

- 18 حالة مخدرات

- 6 تسمم غذائي

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

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