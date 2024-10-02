وجبة غذائية فاسدة تتسبب في تسمم 3 طالبات بالشرقية

استقبل مستشفى منيا القمح العام محافظة الشرقية،3 طالبات مصابات باشتباه بتسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة غذائية فاسدة، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة لهن وغادرن المستشفى، بعد الاطمئنان علي حالتهن الصحية.

صحة الشرقية تكشف السبب وراء تسمم 3 طالبات

من جانبه أكد مصدرطبي مسئول بمديرية الصحة بالمحافظة، أن هناك 3 طالبات بمدرسة الصنايع بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية اصيبن باشتباه بنزلات معوية وجري اخضاعهن للعلاجات اللازمة وذلك على خلفية تناولهن وجبة كشري في أحد المطاعم قبل التوجه لليوم الدراسي خلال الفترة المسائية.

وقال:ان الطالبات تم تقديم الإسعافات اللازمة لهن وغادرن المستشفي بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.

وأضاف، أن فرق الطب الوقائى حصلت على عينات من بقايا الطعام الذى تم تناوله وجار تحليله والوقوف على أسباب إصابات النزلات المعوية بدقة.

أعراض التسمم الغذائي وهذه أسبابه وخطورة إهمال علاجه



ويمكن أن تظهر أعراض التهاب المعدة والأمعاء بعد تناول طعام غير صالح في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون فترة الحضانة أطول بكثير اعتمادًا على العامل المسبب للمرض.

أربعة أعراض معروفة للتسبب في التسمم الغذائي:

الإسهال

الغثيان

القيء

آلام في البطن

ويحدث القيء عادة في وقت مبكر من المرض، ويستمر الإسهال عادة لبضعة أيام، ولكن يمكن أن يكون أطول اعتمادًا على الكائن الحي الذي يسبب الأعراض.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا ما يلي:

فقدان الشهية

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة

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