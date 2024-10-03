محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية اليوم الخميس إزالة احدي التعديات علي الأراضي الزراعيه بمساحة 4000 متر مربع لإقامة منتجع سياحي بمركز ومدينة أجا، حيث قام بوضع سور شجري وسور حديد وجاري انشاء حمام سباحه وكافيهات ومناطق ترفيهيه تم إزالتهم جميعًا، ويعد هذا التعدي الثاني علي هذه الأرض حيث سبق وأن تم إزالته.



جاء ذلك بحضور اللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.

رفع كافة الأنقاض ونقلها الي المدفن الصحي



وأمر " مرزوق " بإزالة التعديات حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض ونقلها الي المدفن الصحي بقلابشو وإعادة زراعة الأرض مره أخري بمعرفة مديرية الزراعه

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك الأرض المتعدي



كما أمر " المحافظ " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك الأرض المتعدي عليها بالبناء وتحرير محضر بالتعدي في مركز الشرطه وعرضه علي النيابه العامه وأخذ إقرار رسمي بعدم التعدي مره أخري ومتابعته.

لا تهاون مطلقًا مع كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية



وأكد " مرزوق " علي انه لا تهاون مطلقًا مع كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية اي كان نوع التعدي سواء بالبناء أو التبوير وستتم محاسبته من خلال إحالته الي النيابه.

إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعيه في المهد وإعادة زراعتها



وشدد " المحافظ " علي إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعيه في المهد وإعادة زراعتها من خلال التنسيق بين الزراعه والوحدات المحليه، مشيرًا إلي أن القياده السياسيه تعمل على استصلاح الأراضي بالمناطق الصحراوية لزيادة الرقعه الزراعيه فوجب علينا الحفاظ علي الأراضي الزراعية في دلتا مصر.

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