الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الغرف التجارية: محطة الحاويات "تحيا مصر 1" من المشروعات الجاذبة للاستثمار

محمد عطية الفيومي،
محمد عطية الفيومي، فيتو

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط يعد أحد أهم  المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية, وهو ما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، ويضاعف من قدرة موقع مصر الاستراتيجى على تقليل تكلفة النقل، حيث تمتد أرصفة المحطة بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، وتغطي ساحة خلفية تبلغ مساحتها 922 ألف متر مربع، بقدرة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

 

 

الشراكات مع الكيانات العالمية في مجال تطوير الموانئ يساعد في تسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر وتصديره للأسواق الأوروبية

وأشار  الفيومي، في تصريحات صحفية إلى أهمية الشراكات مع الكيانات العالمية في مجال تطوير الموانئ والأرصفة البحرية, موضحا أن الشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والشركات العالمية يساعد في تسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.

كما أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية أعمال التطوير التي أوشكت على الانتهاء في مختلف الموانئ، وأدت إلى زيادة مساحات الأرصفة، وساحات التداول، وتعميق الغاطس، كما رفعت من جاهزية الموانئ لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود التقليدى والأخضر من خلال مينائي  السخنة وشرق بورسعيد.

 

تطوير ميناء العريش ساهم فى جاهزيته لاستقبال المساعدات الدولية الموجهة لقطاع غزة

وأشار الفيومي، إلى أن أعمال تطوير ميناء العريش أسهمت فى جاهزيته لاستقبال كافة المساعدات الدولية الموجهة لقطاع غزة في ظل الأحداث الراهنة، بالإضافة إلى كونه مركز لتصدير الأسمنت والكلينكر من شمال سيناء، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للموانئ المصرية  إقليميًا ودوليًا.

وقال الفيومي ان مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط يأتي بالشراكة مع شركة “دمياط أليانس” كجزء من خطة الحكومة لجذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية للاستثمار في الموانئ المصرية، ويعد جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا/المنصورة/دمياط)، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

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ميناء دمياط يستقبل الدفعة الأولى من أوناش محطة الحاويات تحيا مصر 1

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اتحاد الغرف التجارية يطالب بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار

 

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