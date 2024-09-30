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أخبار مصر

ميناء دمياط يستقبل الدفعة الأولى من أوناش محطة الحاويات تحيا مصر 1

وزير النقل
وزير النقل

استقبل ميناء دمياط السفينة TAI XING  والتي تحمل على متنها عدد 10 أوناش كهربائية ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول، كدفعة أولى ضمن 40 ونش ساحة ستصل تباعًا إلى محطة تحيا مصر 1 بخلاف أوناش الأرصفة التي ستصل الفترة  المقبلة.

وأوضح المشغل العالمي شركة دمياط أليانس  التي تضم تحالف ( يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد ) أنه وبالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط تم استقبال هذه الأوناش التي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة  تأكيدًا على النهج الخاص بهيئة ميناء دمياط باستخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لسرعة دخول السفينة وتراكيها على رصيف المحطة لإنزال الأوناش بأمان.

 مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط


جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة  إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة  ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي  شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا، كونتشيب ايطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد 


ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي  ، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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