اتحاد الغرف العالمية: الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحركات الصامتة للنمو العالمي

ألقت ريم صيام كلمة كممثل عن اتحاد الغرف العالمية خلال فعاليات مؤتمر سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر الذي تنظمه الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية، حاليًا بمقر الاتحاد.

شركات الصغيرة والمتوسطة هي المحركات الصامتة للنمو العالمي

وقالت ريم صيام إنه في ظل الأحداث العالمية المتغيرة، يبحث رواد الأعمال عن طرق مبتكرة للبقاء في صدارة المنافسة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحركات الصامتة للنمو العالمي، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90٪ من جميع الشركات في جميع أنحاء العالم المسؤولة عن 70٪ من العمالة وتوليد 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت “أحد أكثر التطورات الواعدة والمثيرة في ريادة الأعمال هو ظهور ريادة الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لقد غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة، إذ مكّن رواد الأعمال من الاستفادة من قدراته وإيجاد حلول ثورية”.

وأشارت إلى أنه لهذا السبب، أنشأت غرفة التجارة الدولية في عام 2020 مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية، وهو بمثابة برنامج عالمي يربط بين غرف التجارة واللجان الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية ويمكّنها من إنشاء أنظمة بيئية لريادة الأعمال ومساعدة شركائها في الوصول إلى المعرفة والخبرة من جميع أنحاء العالم.

واستطردت قائلة: اليوم، تمتد شبكة مراكز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية عبر 15 دولة وأربع قارات، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة مشاركتها في التجارة العالمية وبناء القدرة التنافسية العالمية.

طرق تعزيز دعم الغرف لريادة الأعمال

وقالت: يركز عملنا على العمل مع غرف التجارة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية للمساعدة في تعزيز دعمها الحالي لريادة الأعمال. ونقوم بذلك بالطرق التالية:

- تنظيم ورش عمل وندوات عبر الإنترنت حول موضوعات، مثل التجارة عبر الحدود، والاستدامة، والشمول، والابتكار

- دعم تصميم البرنامج - فنحن نعمل مع الغرف الراغبة في إنشاء مراكز ريادة الأعمال

- العلامة التجارية - في بلدان شبكتنا (حاليًا 15)

- غرفة التجارة الدولية ICC هي أكبر منظمة أعمال وأكثرها تمثيلًا في العالم. تمثل غرفة التجارة الدولية أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة. تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919، ويقع مقرها الرئيسي في باريس، ولديها 3 أذرع: -الاتحاد العالمي لغرف التجارة الدولية

-التحكيم الدولي لغرف التجارة الدولية

-معهد غرف التجارة الدولية لقانون الأعمال العالمي.

-مهمة غرفة التجارة الدولية هي: نجعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الجميع، كل يوم، وفي كل مكان.

وبينت أن أولويات (استراتيجية) غرفة التجارة الدولية؛ كالأتي:

- تمكين التجارة العالمية.

- تعزيز الوصول إلى العدالة.

- تسريع الاستدامة والعمل المناخي وتمكين المرأة.

- تعزيز التعاون المتعدد الأطراف.