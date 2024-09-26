الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

شعبة المستوردين تطالب بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي

عماد قناوي، فيتو
عماد قناوي، فيتو

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر ھام من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وذلك على خلفية اتخاذ الحكومة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار.

وقال «قناوي» إن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

 مصر أنفقت تريليونات الجنيهات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أضاف قناوي، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن  جذب الاستثمار الأجنبي بنا فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

طالب عماد قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.

 15 مليار دولار مستهدفات الإستثمار الأجنبي المباشر

أكد في تصريحات صحفية له اليوم إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

الدولة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير

وأكد أن الدولة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في  كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.

وزير الاستثمار: الاستراتيجية الاقتصادية ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار

 وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

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