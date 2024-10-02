إعدام نصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة برئاسة تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، يرافقه الدكتورة لبني عابد مدير إدارة الأغذية على نحو 19 منشأة غذائية بحى شرق وغرب المنصورة.



يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة تشديد الرقابة علي الأغذية المقدمة للمواطنين، وفى إطار الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 1286 كيلو جرام مواد غذائية علاوة على 4752 لترًا من عصائر ومشروبات متنوعة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ودون بيانات ومخزنة في أماكن بها خطر داهم علي الصحة العامة.



وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب العلاجى أن قائمة المضبوطات تضمنت 70 كيس كبدة مجهولة المصدر وبها سائل انفصالي وعدد 5 كرتونة لحم قطع مجهول المصدر باجمالي وزن 100 كيلو ونحو 150 كيلو لحم مفروم وعجينة برجر علاوة على 340 كيلو دهن مجهول المصدر ومتغير في الخواص و130 كيلو سجق.



كما تم ضبط 180كرتونة بسكويت مخزنة أسفل ماسورة صرف صحي بافضافة إلى 1200 عبوة مشروب طاقة مخزن في الطريق العام وداخل مخزن بة خطر داهم.واعدام نص طن اغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية.



بدورها أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه جرى التوصية بإغلاق 4 منشىآت وسحب 11 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى تحرير 40 محضرًا من بينها 8محاضر ضبط وأرسلت للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات و١٢ محضر جنح صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان و20 محضر جنحة صحية بالقرار 97لعدم حمل شهادة صحية تثب الخلو من الأمراض المعدية.



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