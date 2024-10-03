الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الصحة العالمية: المستشفيات في لبنان تشهد اكتظاظا شديدا بسبب تدفق المصابين

أثار العدوان الإسرائيلي
أثار العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيتو

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين، وإن النظام الصحي في البلاد يكافح للتعامل مع الوضع.


وقال جيبريسوس على منصة "إكس": "عدد القتلى في لبنان آخذ في الارتفاع والمستشفيات مكتظة بعدد كبير من المصابين. وقد أضعفت الأزمات المتتالية النظام الصحي الذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة".

وأضاف أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة. مؤكدا أنهم اتفقوا على ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين، لا سيما اللاجئين، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أن العنف في المنطقة يجب أن يتوقف لمنع "المزيد من الخسائر والمعاناة"، وأي تصعيد إضافي للصراع، سيكون له "عواقب كارثية على المنطقة".

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ألف و928 شهيدا، و9 آلاف و290 جريحا منذ 8 أكتوبر 2023.

 

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