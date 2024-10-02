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حوادث

مفاجأة، اكتشاف طعنات في جثامين ضحايا حريق شقة الدقهلية

المنزل المحترق، فيتو
المنزل المحترق، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لجثامين ضحايا حريق شقة بمدينة نبروه في الدقهلية، عن مصرع الأم والابن والابنه بطعنات واحتراقهم، والعثور على جثة الأب داخل حمام الشقة. 

وعثر رجال الحماية المدنية على جثمان “عاطف ش” رب الأسرة محروقًا داخل المنزل ليكون الضحية الرابعة في حريق شقة نبروه.

وكانت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية شهدت مصرع شخص وزوجته وإبنته إثر نشوب حريق بالدور الرابع بأحد المنازل. 

مصرع أسرة في حريق شقة بنبروه

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بنشوب حريق كبير بالدور الرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه ووجود متوفين.

اسماء الضحايا في حريق شقة بنبروه 

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وكذلك قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين وفاة الأب والزوجة والابنة، وهم “محمد ع على 21 سنة، وناهد محمد محمد إبراهيم 32 عاما، وابنتهما إنجى ع 17 عاما، وتم العثور على جثمان الأب ع س 45  سنة".

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

العثور على جثمان الضحية الرابعة في حريق منزل نبروه بالدقهلية

مصرع أسرة كاملة في حريق منزل بالدقهلية

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