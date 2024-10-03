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أخبار مصر

البعثة المصرية للرياضة الجامعية تكتسح بطولة الألعاب الإفريقية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات شكره وتقديره لبعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أدائها المتميز والفوز الساحق ببطولة الألعاب الإفريقية للجامعات بمدينة لاجوس بنيجيريا.

البعثة المصرية للرياضة الجامعية تكتسح بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات وتحصد المركز الأول


وأكد الوزير أن هذا الفوز يمثل إنجازًا تاريخيًّا لطلاب الجامعات المصرية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز مستوى الرياضة الجامعية في المؤسسات الأكاديمية، سواء أكانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الجامعية المصرية، والذي يظهر من خلال الإنجازات المتتالية التي تحققت في مختلف المحافل الدولية.


وأشاد أيمن عاشور بجهود أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، في تنظيم البطولة بنجاح واقتدار، كما قدم الشكر إلى إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها المتميزة في إعداد ودعم الطلاب الرياضيين بالجامعة.


وعبر مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عن سعادته بالإنجاز الباهر الذي حققه شباب مصر، مشيدًا بما بذلوه من جهود كبيرة في التدريب والإعداد للبطولة وأثناء المنافسات، كما قدم الشكر للدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية، والمهندس شريف العريان، مدير الرياضة، وكامل فريق عمل إدارة الرياضة بالجامعة على ما قدموه من دعم وجهود متميزة لأبطال الرياضة الجامعية، متمنيًا لهم المزيد من الإنجازات في المستقبل.


يذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة فازت بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات التي أقيمت في مدينة لاجوس بنيجيريا، خلال الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة 68 جامعة إفريقية، وقد حصدت الجامعة الأمريكية المركز الأول في الترتيب العام لحصولها على عدد (٤٨ ميدالية ذهبية + ٢٧ ميدالية فضية + ٨ ميدالية برونزية)، وذلك بعد مشاركتها في مسابقات متنوعة، مثل: (الجودو، السباحة، التايكوندو، الكاراتيه، الريشة الطائرة، الشطرنج، تنس الطاولة، والتنس الأرضي).

 

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