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رئيس جامعة عين شمس ونقيب الأطباء يفتتحان المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحي، رئيس نقابة الأطباء المصرية فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، ASOGIC 27، والذي يقام تحت رعاية  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

رئيس جامعة عين شمس ونقيب الأطباء يفتتحان المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد

جاء ذلك بحضور  الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حاتم الجمل رئيس المؤتمر ورئيس وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهرى بطب عين شمس،  الدكتور عمرو الحسينى رئيس قسم النساء والتوليد، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية،  الدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير مستشفى النساء بالجامعة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم النساء والتوليد وعددًا من المتخصصين.

فى كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس أن استمرارية  المؤتمر فى نسخته الــ ٢٧ تعد تجسيدًا لالتزام جامعة عين شمس الراسخ بتطوير التعليم الطبي وتعزيز التعاون العلمي بين الأطباء والخبراء في مجال أمراض النساء والتوليد، وتفخر جامعة عين شمس بموقعها الريادي بين المؤسسات الأكاديمية والطبية التي تساهم بشكل فعال في تحسين صحة المجتمع المصري.

وأضاف أن جامعة عين شمس تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجهات الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي، من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن  المؤتمر لا يقتصر على كونه ملتقى أكاديمي فحسب، بل هو أيضًا فرصة لتوثيق أواصر التعاون بين الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الرعاية الصحية في هذا المجال الحيوي.، حيث يجمع هذا  الحدث العلمي المتميز، نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه صحة المرأة.

واختتم كلمته معربًا عن تطلعه في أن يكون المؤتمر فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية، بما يسهم في تعزيز التقدم الطبي في هذا المجال.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس نقابة الأطباء المصرية، بتقديم المؤتمر 64 ساعة معتمدة، وهو ما يُعد الرقم الأعلى بين المؤتمرات، مؤكدًا أن كلية الطب بجامعة عين شمس تواصل ريادتها في المجال الطبي.

كما أوضح نقيب الأطباء أن النقابة ستبقى ملتزمة بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع الأطباء في مصر، إلى جانب خلق بيئة عمل مناسبة، موجهًا التحية لجامعة عين شمس على دعمها المستمر للأطباء.

وقدم  الدكتور على الأنور في كلمته الشكر للقائمين علي المؤتمر، ولقسم النساء والتوليد لدوره الرائد في مجال التعليم والتدريب والتطوير والبحث العلمى، مؤكدا علي دور مثل هذه المؤتمرات فى دعم شباب الأطباء.

أوضح  الدكتور عمرو الحسينى رئيس قسم النساء والتوليد أن هذا المؤتمر الرائد في مصر والشرق الأوسط لأمراض النساء والتوليد يستمر علي مدار يومى  2 و3 أكتوبر 2024، بمشاركة 20 خبيرًا دوليًا من جميع أنحاء العالم لتغطية جميع التخصصات الفرعية ذات الصلة.

في كلمته أكد  الدكتور حاتم الجمل أن المؤتمر يعد من أبرز أحداث التعليم الطبي المستمر المعتمدة في المنطقة، ويقدم 64 ساعة معتمدة بالإضافة إلى 14 ورشة عمل عالمية المستوى تم عقدها قبل المؤتمر، بإشراف أعضاء معتمدون من المجتمع الدولى وتعد كل ورشة عمل تجربة تعليمية تفاعلية تمكن المشتركين من اكتساب مهارات عملية ومعرفة متعمقة بأحدث المستجدات في المجال.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام الدكتور حاتم الجمل بتكريم خمسة من "السفراء الدوليين"، وهم نخبة متميزة من أطباء التوليد وأمراض النساء من مختلف أنحاء العالم. سيعمل هؤلاء السفراء على تعزيز مكانة قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إلى جانب دعم المؤتمر الدولي ASOGIC على الساحة العالمية وهم:

- الدكتورة ليزلوت ميتلر، ضيفة الشرف والسفيرة العالمية لـ ASOGIC، والتي كانت ثاني طبيبة نساء وأول امرأة تجري عملية تنظير البطن في ألمانيا وأوروبا، وهي رائدة حقيقية في الجراحة الأقل توغلًا.

- الدكتور الأول بورغارد أبيندشتاين، سفير ASOGIC في النمسا وسويسرا.

- دكتور الطب دكتور هاب جاك كوتشيسزيوسكي، سفير ASOGIC في ألمانيا وأوروبا الشرقية.

- الدكتور رينيه وينزل، سفير ASOGIC في النمسا وأوروبا الغربية.

- الدكتورة كيهارا آن بياتريس، رئيسة الاتحاد الدولي لأطباء التوليد وأمراض النساء وسفيرة ASOGIC في أفريقيا.

 

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