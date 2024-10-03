الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

وزيرالتعليم العالي
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي _ بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي؛ "2025_2026".

وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي. 

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (2 ديسمبر 2024 _ 17 يناير 2025).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:

الموقع الاول 

الموقع الثاني 
 

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ة التعليم العالي الادارة المركزية للبعثات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بنك التنمية الآسيوي قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

5 مبادئ رئيسية للوصول واستخدام بيانات تشغيل الطائرات

رئيس جامعة عين شمس ونقيب الأطباء يفتتحان المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد

ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)

فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثامنة عشر 2024-2025

المصرية لعلوم الطيران تبحث تعزيز التعاون مع "الإيكاو"

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

المراقبة الجوية المصرية تستضيف المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط

اختتام برنامج "UpSkill" بجامعة عين شمس لتأهيل 1350 طالبا لسوق العمل

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية