التعليم العالي: منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي _ بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي؛ "2025_2026".

وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (2 ديسمبر 2024 _ 17 يناير 2025).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:

الموقع الاول

الموقع الثاني



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.