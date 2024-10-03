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افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى رأس التين فى الإسكندرية

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية

افتتحت الدكتورة عبلة الألفي  نائب وزير الصحة السكان والدكتورة غادة ندا  وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى رأس التين العام.

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ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وفي ضوء تحقيق رؤية وزارة الصحة والسكان في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى،

وقد تم تفقد جاهزية وحدة العنايه المركزة الجديدة  لاستقبال المرضي وتقديم كافة الخدمات الطبية كما تم ايضًا تفقد سير العمل بغرفة المشورة الأسرية الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ومتابعة بروتوكول التعامل مع حالات المشورة للمقبلين على الزواج والحامل والأسرة.

وقد اوضحت الدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة المستشفي أنه قد تم إضافة ٨ اسرة عنايه مركزة جديدة و٥ اجهزة تنفس صناعي للعنايات المركزة بالمستشفي لتصبح قوة العناية بالمستشفى ٣١ سرير منهم ٦ اسرة عناية قلب مما يسهم في خدمة المرضي وتجنب اي اوقات انتظار.  

جاء ذلك  بحضور الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة الجمرك الطبية والدكتورة نهي احمد مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة وعفاف محمد مدير ادارة التمريض.

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صحة الاسكندرية راس التين

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