الخميس 03 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

قال الدكتور راضي حماد مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه يوجد ١٠ أمراض مستهدفة يتم تطعيم الأطفال ضدها منها الجديري وشلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والتيتانوس.

 

وأشار  في ورشة عمل لوزارة الصحة عن دور الإعلام في التوعية الصحية إلى  وجود حملات تطعيم مجانية ضد الالتهاب السحائي في المدارس مع بداية العام الدراسي.

 

الصحة تؤكد التطعيمات آمنة 

أكد أن التطعيمات آمنة التي توفرها وزارة  الصحة ويتم التأكد من مدى جودته وصلاحيته ويحلل في هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن التطعيمات التي تأتي من الخارج تكون بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمي واليونيسيف.

 

وأوضح أنه يوجد سلسلة لتبريد وتخزين التطعيمات للتأكد من مدي صلاحيتها مشيرا الي ان وزارة الصحة تتخذ إجراءات مشددة لضمان أمان التطعيمات.

 

وكشفت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم. 

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأكدت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

أكدت  أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

 

وتابعت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض موضحة أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

 الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية 

 

وأوضحت أن الدراسات العلمية أثبتت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.

 

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وأكدت أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من عدد من الأمراض بسبب نجاح حملات التطعيم فيها منها مرض شلل الأطفال في عام ٢٠٠٦.

 

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الطب الوقائي بوزارة الصحة تطعيم الاطفال بوزارة الصحة شلل الأطفال وزارة الصحة الدفتيريا الجديري التيتانوس

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