الخميس 03 أكتوبر 2024
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قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا مهما وعاجلا بشأن جميع المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.


ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالجيزة خطابا إلى الإدارات التعليمية، بشأن منح العاملين يوم بديل عن العمل يوم السبت، وذلك حرصا على راحة المعلمين والعاملين بمدارس الجيزة بالتزامن مع تطبيق مقترحات تخفيض الكثافة في المدارس، والتي تستلزم العمل يوم السبت.

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تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

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مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس الهرم وكرداسة في أول يوم دراسي (صور)

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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