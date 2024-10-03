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حزب الله ينفي أنباء تشييع جثمان حسن نصر الله غدا الجمعة

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم السبت، الأنباء عن تشييع جثمانحسن نصر الله غدا الجمعة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

تشييع جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فجر اليوم الخميس، إن تشييع جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيكون غدا الجمعة.

تشييع جثمان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله

ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية خبرًا مقتضبًا عن تشييع جثمان حسن نصرالله، عبر حسابها بمنصة "إكس".

وأكدت قناة "صابرين نيوز" الموالية لـ "حزب الله" النبأ عبر تدوينة على حسابها بمنصة "تليجرام" للتراسل الفوري.

ونقلت عن مصدر خاص بها كما وصفته قوله: "سيتم تشييع سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه يوم الجمعة".

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