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صحة ومرأة

طريقة عمل كب كيك حادق، مناسب للانش بوكس وصحي

كب كيك حادق
كب كيك حادق

فى المدارس تحتار الأمهات فى تحضير اللانش بوكس الخاص بالصغار يوميا، من حيث تبحث الأمهات عن أفكار لذيذة وصحية وسهلة التحضير.

واللانش بوكس، يجب أن يحضر بعناية وبشكل صحى بعيدا عن المقليات والمسبكات، واللحوم المصنعة, حفاظا على نشاط الطفل في المدرسة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل كيك كيك حادق.

مكونات عمل الكب كيك:-

2 عدد بيض

1 كوب لبن

1/3 كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1 ملعقة  ملح

كوب ونص دقيق

1 ملعقة فلفل اسود

الحشو:

1 كوب  زيتون اخضر مقطع

فلفل الوان مقطع

طماطم مقطعة

1 كوب جبنة جوده

طماطم شيري  (للديكور )

طريقة عمل كب كيك حادق:-

  • في بولة نضع البيض ثم الملح والفلفل ويخفق جيدًا.
  • ثم نضيف اللبن والجبن الجودة المبشورة ثم الدقيق مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف البيكنج بورد والبيكنج صودا يصب الخليط يوضع في قوالب الكب كيك.
  • يضاف الفلفل الالوان والزيتو، في كل قالب وترش الجبنة المبشورة علي الوجه
    يخبز في فرن ساخنة علي حرارة 180 درجة ولمدة 20 دقيقة.
  • يزين الوجه بالجبنة عن طريقها هرسها بالشوكة ووضعها في قمع وتوضع فوق الكيك بعد نضجها وتقدم بعدها.
كب كيك حادق 

ولعمل الكب كيك العادى

مكونات عمل كب كيك الفانيليا:

كوب ونصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب سمن أو زبد

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )

رشة ملح

طريقة عمل كب كيك الفانيليا:

  • توضع البيضة والسكر والحليب والزبد  أو السمن  والفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخلطهم لمدة ٤ دقائق.
  • يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق والنشا والبيكينج بودر ورشة الملح بالتدريج.
  • ونقلب حتي يمتزج تماما ويصبح الخليط ناعم.
  • يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع عليه شيبس الشيكولاتة.
  • ويوضع في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نخرجها من الفرن وتقدم بعد أن تبرد.

طريقة عمل البيتزا، سهلة ولذيذة ويمكن وضعها فى اللانش بوكس

نصائح مهمة يجب إتباعها عند تحضير اللانش بوكس

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