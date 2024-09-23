افتتاح معرض "تفاصيل مصرية" الجماعي الخميس
أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح المعرض الجماعي “ تفاصيل مصرية " يوم الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
وذلك على أن يكون معرض “ تفاصيل مصرية “ الجماعي في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 بقاعتي ” نهضة مصر - إيزيس ” بمركز محمود مختار الثقافي.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الـ 7 من أكتوبر 2024، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بشارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي.
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