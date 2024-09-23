ندوة “صالون القاهرة.. مائة عام من الإبداع” بقصر الفنون الخميس

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة بعنوان “صالون القاهرة.. مائة عام من الإبداع” على خلفية صالون القاهرة بدورته الـ 60 المقام حاليًا بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 10 أكتوبر 2024.

ويلقي الندوة الدكتور عماد الدين أبو غازي أستاذ الوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، وذلك على أن تكون الندوة فى تمام الساعة الـ 7 مساء الخميس 26 سبتمبر بقصر الفنون، بساحة الأوبرا، ويدير الندوة الدكتور طارق عبد العزيز قوميسير عام الصالون.

صالون القاهرة

تقام الدورة الـ60 من صالون القاهرة بالتزامن مع احتفالية جمعية محبي الفنون الجميلة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، والذي جعل المعرض هذا العام مميزًا حيث ولأول مرة منذ انطلاقه وفقًا لتصريحات الدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية لـ “فيتو”، لم يقام بوجود قوميسير يختار المشاركين وإنما من خلال عرض مجموعة من الأعمال المتحفية الخاصة بالفنانين الذين شاركوا في صالون القاهرة منذ انطلاق دورته الأولى عام 1921 من (جيل الرواد والوسط ونجوم صالون الشباب)، بالإضافة إلى الحاصلين على الجائزة الكبرى في صالون الشباب منذ انطلاقه عام 1989.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن المعرض العام هذه السنة خلال افتتاحه، أن جمعية محبي الفنون الجميلة تعد أعرق مؤسسة أهلية للفن في مصر والتي تأسست عام 1922م، على يد الأمير يوســف كمال ومنذ افتتاحها وللجمعية دور هام في المشهد الفني والحركة الثقافية بمصر، وبمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها وعلى إنطلاق أولى دورات صالون القاهـرة في 1923م خصصت الجمعيــة الدورة الستين مــن الصالون لالحتفــاء بمئوية الجمعية مــن خال عرض متحفي نادر بالتعاون والشراكة مع قطاع الفنون التشكيلية من مقتنيات متحـف الفن المصري الحديث ليضم إبداعات أجيال مختلفة من فناني مصر بدءًا من جيل الرواد ووصوال لاجيال صالون الشباب.